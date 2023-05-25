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После телевизора не видит флешку / жесткий диск

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В последнее время много пользователей сталкиваются с проблемой, что компьютер после телевизора не видит флешку или жесткий диск. В этой статье вы узнаете почему это происходит и как исправить.

Почему компьютер не видит флешку после телевизора

Все современные телевизоры, в том числе Smart TV, являются цифровыми (Sony, Samsung, LG, Xiaomi и тд). Они умеют работать с такими подключенными USB-накопителями как: флешка, внешний HDD.

Чтобы телевизор мог не просто читать данные с вашего носителя, но и взаимодействовать с ним (например, для записи телепередач через функцию HDD REC), ему приходится менять файловую систему. Чаще всего рабочей средой для тв является ext3, Exfat (поддерживается в Windows 11/10) и другие схожие по названию форматы.

После изменения файловой системы, компьютеры из-под Windows и MacOS могут перестать открывать разделы, предлагать форматирование в привычный системе формат.

Рассмотрим два случая восстановления, когда компьютер после телевизора не видит жесткий диск, но ТВ при этом корректно читает:

  1. Нет важной информации. Достаточно изменить файловую систему, можно методом форматирования.
  2. Есть данные. На носителе присутствует информация, которую нужно сохранить.

Восстановление флешки после телевизора без сохранения данных

Если у вас на флешке или жестком диске нет важной информации, то можете приступить к описываемым дальнейшим действиям. Для тех, кто хочет сохранить данные, читайте следующий подзаголовок.

Способ 1. Подключите жесткий диск к компьютеру с Windows. Вы можете попробовать отформатировать носитель данных в формат NTFS способом, который указан в этой статье «Как отформатировать флешку в NTFS, FAT32».

Способ 2. Если метод не помог, то кликните правой кнопкой мыши по значку «Этот компьютер» на рабочем столе или в проводнике. Выберите Управление (Управление компьютером) → Управление дисками. Щелкните по разделу, который не определяется системой, правой кнопкой мыши, выберите Удалить том.

Управление дисками Windows - Удаление раздела

Всплывет окно с предупреждением об удалении всех данных, нажмите Да.

Кликните по не распределенному разделу ПКМ — Создать простой том.

Управление дисками Windows - Создание раздела

  1. Откроется окно «Мастер создания простого тома», нажмите Далее.
  2. Если вы не планируете делить диск на разделы, то нажмите снова Далее.
  3. Выберите букву диска или оставьте выставленное по-умолчанию, кликните Далее.
  4. В окне «Форматирование раздела» должно быть выставлена файловая система NTFS. В строке Метка тома можете дать собственное название диску, нажмите Далее.
  5. В завершение нажмите Готово.

Способ з. Если ваш компьютер все еще после телевизора не видит флешку, то поможет низкоуровневое форматирование с помощью быстрой или полноценной очистки.

Восстановление флешки после телевизора с сохранением информации

В этом разделе мы рассмотрим три способа как вернуть флешку или жесткий диск к жизни с сохранением данных.

Метод 1. Восстановите информацию через R-studio по этой инструкции. Затем проделайте процедуру, что описывал выше в подзаголовке «Восстановление флешки после телевизора без сохранения данных».

Метод 2. Если ваш жесткий диск в окне «Управление дисками» показывает раздел в формате RAW, то можете использовать этот метод. Он позволяет восстановить работоспособность накопителя с сохранением всех данных.

Посмотрите букву неисправного диска RAW.

Не видит флешку - RAW

Если буква не назначена, то назначьте. Для этого щелкните ПКМ по разделу и выбрете «Изменить букву диска или путь к диску». Запустите командную строку от имени администратора. Введите команду chkdsk D: /f и нажмите Enter (где D: — это буква диска RAW, который нужно исправить). Ждите завершения.

Данный способ может не сработать и в ответ на команду система выдаст следующее: CHKDSK не допустим для дисков RAW.

CHKDSK не допустим для дисков RAW

Метод 3. Извлеките информацию через портейбл-программу DMDE. Скачать ее можно на сайте производителя, она бесплатна и не требует установки. Запустите DMDE, выберите Физические устройства, отметьте ваш носитель и нажмите ОК.

Восстановление флешки с информацией в DMDE

Кликните Полное сканирование.

Восстановление флешки с информацией в DMDE

Отметьте необходимые форматы, которые использовались флешкой, в том числе RAW. Нажмите Сканировать.

Восстановление флешки с информацией в DMDE

Ждите завершения. Нажмите Открыть том. Извлеките всю необходимую информацию.

Восстановление флешки с информацией в DMDE

Если этот метод не помог, то стоит задуматься, а исправна ли флешка.

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Айтишник

Вячеслав. Специалист по ремонту ноутбуков и компьютеров, настройке сетей и оргтехники, установке программного обеспечения и его наладке. Опыт работы в профессиональной сфере 9 лет.

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