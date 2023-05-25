После телевизора не видит флешку / жесткий диск

В последнее время много пользователей сталкиваются с проблемой, что компьютер после телевизора не видит флешку или жесткий диск. В этой статье вы узнаете почему это происходит и как исправить.

Почему компьютер не видит флешку после телевизора

Все современные телевизоры, в том числе Smart TV, являются цифровыми (Sony, Samsung, LG, Xiaomi и тд). Они умеют работать с такими подключенными USB-накопителями как: флешка, внешний HDD.

Чтобы телевизор мог не просто читать данные с вашего носителя, но и взаимодействовать с ним (например, для записи телепередач через функцию HDD REC), ему приходится менять файловую систему. Чаще всего рабочей средой для тв является ext3, Exfat (поддерживается в Windows 11/10) и другие схожие по названию форматы.

После изменения файловой системы, компьютеры из-под Windows и MacOS могут перестать открывать разделы, предлагать форматирование в привычный системе формат.

Рассмотрим два случая восстановления, когда компьютер после телевизора не видит жесткий диск, но ТВ при этом корректно читает:

Нет важной информации. Достаточно изменить файловую систему, можно методом форматирования. Есть данные. На носителе присутствует информация, которую нужно сохранить.

Восстановление флешки после телевизора без сохранения данных

Если у вас на флешке или жестком диске нет важной информации, то можете приступить к описываемым дальнейшим действиям. Для тех, кто хочет сохранить данные, читайте следующий подзаголовок.

Способ 1. Подключите жесткий диск к компьютеру с Windows. Вы можете попробовать отформатировать носитель данных в формат NTFS способом, который указан в этой статье «Как отформатировать флешку в NTFS, FAT32».

Способ 2. Если метод не помог, то кликните правой кнопкой мыши по значку «Этот компьютер» на рабочем столе или в проводнике. Выберите Управление (Управление компьютером) → Управление дисками. Щелкните по разделу, который не определяется системой, правой кнопкой мыши, выберите Удалить том.

Всплывет окно с предупреждением об удалении всех данных, нажмите Да.

Кликните по не распределенному разделу ПКМ — Создать простой том.

Откроется окно «Мастер создания простого тома», нажмите Далее . Если вы не планируете делить диск на разделы, то нажмите снова Далее . Выберите букву диска или оставьте выставленное по-умолчанию, кликните Далее . В окне «Форматирование раздела» должно быть выставлена файловая система NTFS. В строке Метка тома можете дать собственное название диску, нажмите Далее . В завершение нажмите Готово .

Способ з. Если ваш компьютер все еще после телевизора не видит флешку, то поможет низкоуровневое форматирование с помощью быстрой или полноценной очистки.

Восстановление флешки после телевизора с сохранением информации

В этом разделе мы рассмотрим три способа как вернуть флешку или жесткий диск к жизни с сохранением данных.

Метод 1. Восстановите информацию через R-studio по этой инструкции. Затем проделайте процедуру, что описывал выше в подзаголовке «Восстановление флешки после телевизора без сохранения данных».

Метод 2. Если ваш жесткий диск в окне «Управление дисками» показывает раздел в формате RAW, то можете использовать этот метод. Он позволяет восстановить работоспособность накопителя с сохранением всех данных.

Посмотрите букву неисправного диска RAW.

Если буква не назначена, то назначьте. Для этого щелкните ПКМ по разделу и выбрете «Изменить букву диска или путь к диску». Запустите командную строку от имени администратора. Введите команду chkdsk D: /f и нажмите Enter (где D: — это буква диска RAW, который нужно исправить). Ждите завершения.

Данный способ может не сработать и в ответ на команду система выдаст следующее: CHKDSK не допустим для дисков RAW.

Метод 3. Извлеките информацию через портейбл-программу DMDE. Скачать ее можно на сайте производителя, она бесплатна и не требует установки. Запустите DMDE, выберите Физические устройства, отметьте ваш носитель и нажмите ОК.

Кликните Полное сканирование.

Отметьте необходимые форматы, которые использовались флешкой, в том числе RAW. Нажмите Сканировать.

Ждите завершения. Нажмите Открыть том. Извлеките всю необходимую информацию.

Если этот метод не помог, то стоит задуматься, а исправна ли флешка.